Die Greifswalder NERO DOCTRINE haben am Freitag ihr Debüt "II - Interitus" über Boersma Records veröffentlicht, jetzt schieben sie ein Video zu dem Lied 'Plague' nach, damit der Death-Metal-Fan nicht die Todeskatze im Sack kaufen muss: Youtube.

Musikalisch gar nicht übel, auch wenn mir persönlich der Sänger zu derb ist. Da hör ich lieber wieder etwas Plüschiges, aber echte Metaller sind da sicher anderer Meinung. Hier ist die Trackliste des Albums:

1. ...and Then the Stones Began to Speak 04:36

2. Plague 03:38

3. Circumcised 04:19

4. From Defiance to Defeat 04:40

5. Hope is Just a Word 05:19

6. Face to the Ground 07:27

7. The Eyes of Truth 04:19

8. Die Lichter sind kalt 03:47

9. See, Those Fires Burn 06:20