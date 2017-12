NERVOCHAOS-Gitarristin Cherry ist verstorben

Wie ihre Bandkameraden von NERVOCHAOS gestern über das Facebook-Profil der brasilianischen Death-Metal-Band bekannt gegeben haben, ist ihre Gitarristin Cherry Taketani am Wochenende in Sao Paolo einem Krebsleiden erlegen, nachdem die Krankheit erst kurz zuvor diagnostiziert worden war. Cherry war als Sängerin und Gitarristin bei HELLSAKURA aktiv und griff seit 2015 auch bei NERVOCHAOS in die Saiten. Zuvor war Cherry auch Sängerin und Gitarristin der seit den Achtzigern aktiven, jedoch seit geraumer Zeit aufgelösten brasilianischen Punkrocker OKOTÔ.



Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen. Ruhe in Frieden, Cherry!

