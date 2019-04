NERVOSA: Video und Tour

Das südamerikanische Thrash-Kommando NERVOSA kommt in Kürze auf Tour, wo die Damen sich von REZET supporten lassen:

13.04.19 ES - Pozal de Gallinas / Galia Metal Fest

14.04.19 IT - Milan / Legend Club

15.04.19 IT - Rome / Traffic Club

17.04.19 TR - Istanbul / KadiköySahne

18.04.19 DE - Erfurt / From Hell

19.04.19 CZ - Zlin / Masters of Rock Cafe

21.04.19 DE - Berlin / Nuke Club

23.04.19 DE - Logo / Hamburg

24.04.19 DK - Copenhagen / Stngade

25.04.19 SE - Gothenburg / Sticky Fingers

26.04.19 SE - Huskvarna / Folkets Park

30.04.19 DE - Lünen / Lükaz

01.05.19 BE - Roeselare / De Verlichte Geest

02.05.19 NL - Utrecht / dB's

03.05.19 DE - Trier /mjc Mergener Hof

04.05.19 CH - St-Maurice / Manoir

05.05.19 CH - Bern / Gaskessel

07.05.19 DE - Frankfurt / Nachtleben

08.05.19 DE - München / Backstage Halle

09.05.19 AT - Wien / Viper Room

10.05.19 HR - Zagreb / Valhalla Festival

11.05.19 SK - Kosice / Colloseum

NERVOSA hat auch ein neues Video zu dem Titel 'Raise Your Fist': Youtube.