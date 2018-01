NERVOSA entert das Studio

Das brasilianische Thrash-Metal Trio NERVOSA arbeitet derzeit an dem Nachfolger von "Agony" und hat sich diesbezüglich in das Family Mob Studio zurück gezogen. Als Produzent konnten die Damen Martin Furia gewinnen, der bereits für DESTRUCTION oder FLOTSAM AND JETSAM tätig war.

Martin Furia dazu: "I'm very excited to record with these girls I've known for a few years now. I want to bring all the energy and aggressiveness they have live for this studio album!"