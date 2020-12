NERVOSA lässt sich von Bösem leiten

Am 22. Januar wird über Napalm Records die neue Scheibe der südamerikanischen Thrash-Damen NERVOSA erscheinen, die ja kürzlich gehörig durcheinander gewirbelt wurden und bei denen nur noch eine der Brutalo-Mädels mitwirkt. Schade, ich fand das vorherige Line-Up auf dem Summer Breeze vor zwei Jahren sehr überzeugend. Auf dem neuen Album "Perpetual Chaos" geht es durchaus heftiger zu Werke, da springt man schon mal beherzt in den Death Metal. Hier ist 'Guided By Evil':

