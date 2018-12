NERVOSA und REZET auf Tour

Ein echtes Thrashbrett rollt auf uns zu. Die drei Damen aus Brasilien haben mich auf dem diesjδhrigen SUMMER BREEZE sehr beeindruckt, daher meine Empfehlung: Auflaufen zum gepflegten Nackentraining! Zumal mit den deutschen REZERT, die ihr neues Album "Deal With It" prδsentieren werden, auch ein starker Anheizer dabei sein wird. Und zwar hier:

14.04. – IT – Milano – Legend Club

15.04. – IT – Roma – Traffic Club

18.04. – DE – Erfurt – From Hell

19.04. – CZ – Zlin – Masters Of Rock cafe

21.04. – DE – Berlin – Nuke Club

23.04. – DE – Hamburg – Logo

24.04. – DK – Copenhagen – Stengade

25.04. – SE – Gothenburg – Sticky Fingers

26.04. – SE – Huskvarna – Folkets Park

30.04. – DE – Lόnen – Lόkaz

01.05. – BE – Roeselare – De Verlichte Geest

02.05. – NL – Utrecht – dB’s

03.05. – DE – Trier – MJC Mergener Hof

04.05. – CH – Saint Maurice – Manoir

05.05. – CH – Bern – Gaskessel

07.05. – DE – Frankfurt/M. – Nachtleben

08.05. – DE – Mόnchen – Backstage

09.05. – AT – Wien – Viper Room

10.05. – HR – Zagreb – Valhalla Festival

11.05. – SK – Kosice – Colloseum