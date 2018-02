NEUROSIS im Juni in Europa unterwegs

NEUROSIS kommt im Frühsommer 2018 auf Europa-Tour und bringt für einige Shows ihre brasilianischen Labelkollegen DEAFKIDS mit. Diese veröffentlichten zuletzt das Album "Configuração Do Lamento" über Neurot Recordings.

Hier relevante Termine:

15.06.2018 CZ-Prag - Meet Factory

16.06.2018 Mannheim - Maifeld Derby

17.06.2018 IT-Bologna - Zona Roveri mit CONVERGE

18.06.2018 CH -Lausanne - Les Docks mit WITH WOLVES IN THE THRONE ROOM

19.06.2018 NL - Nijmegen - Doornroosje

20.06.2018 DK-Kopenhagen - Copenhell

21.06.2018 Bochum - Zeche Bochum

22.06.2018 BE - Dessel - Graspop Festival

23.06.2018 FR - Clisson - Hellfest

