NEVER ELECTED mit neuer Single

Am 15. November erscheint die neue Single 'Wake Up' von NEVER ELECTED aus der US-Hauptstadt Washington als Vorabauskopplung des neuen Albums, an dem die Band derzeit arbeitet. Bei YouTube kann ein Audioclip des Stückes jetzt schon angetestet werden.





