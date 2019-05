NEW MODEL ARMY: Tour und neues Album angekündigt

Die britische Band NEW MODEL ARMY wird am 23.08.2019 ihr neues Album "From Here" veröffentlichen. Dies wird im Anschluss auch gleich auf einer Tour vorgestellt.



Folgende Termine sind bestätigt:



08 Oct Southampton (UK)

09 Oct Paris (FR)

10 Oct Dortmund (DE)

11 Oct Hamburg (DE)

12 Oct Berlin (DE)

13 Oct Poznan (PL)

15 Oct Gdynia (PL)

16 Oct Warsaw (PL)

17 Oct Wrocław (PL)

18 Oct Krakow (PL)

19 Oct Budapest (HU)

20 Oct TBA

22 Oct Winterthur (CH)

23 Oct Fribourg (CH)

24 Oct Freiburg (DE)

25 Oct München (DE)

26 Oct Stuttgart (DE)

27 Oct Nürnberg (DE)

29 Oct Dresden (DE)

30 Oct Frankfurt (DE)

31 Oct Losheim (DE)



01 Nov Rijkovorsel (BE)

02 Nov Strasbourg (FR)

13 Nov Bristol (UK)

14 Nov London (UK)

15 Nov Cambridge (UK)

16 Nov Leeds (UK)

17 Nov Cardiff (UK)

19 Nov Chester (UK)

20 Nov Newcastle (UK)

21 Nov Edinburgh (UK)

22 Nov Manchester (UK)

23 Nov Birmingham (UK)

30 Nov Istanbul (TR)



12 Dec Brighton (UK)

13 Dec Amsterdam (NL)

14 Dec Köln (DE)

21 Dec Nottingham (UK)



Bereits im Sommer ist die Band auf diesen Festivals anzutreffen:

01 Jun Camden Rocks (UK)

08 Jun Wave Gotik Treffen (DE)

14 Jun Nova Rock Festival (AT)

18 Aug W-Fest (BE)

24 Aug Putting The Fast In Belfast 3 (NI)

07 Sep Angeliter Open-Air (DE)

14 Sep Visor Festival (ES)

