NEW NATIVE: Erster Song vom neuen Album

Die Emo-Nachwuchskünstler von NEW NATIVE veröffentlichen am 23.03.2018 ein neues Album mit dem Titel "Asleep". Die digitale Variante ist bereits am 02.02.2018 über Midsummer Records erhältlich. Die Wartezeit bis dahin können Hungrige mit einem Videoclip zu dem Song 'Until It All Stops Spinning' überbrücken.

Wem das Album gefällt, der kann die Truppe zeitnah auch live erleben:

08.02. München, Kranhalle

09.02. Stuttgart, JuHaWest

10.02. CH – Luzern, Treibhaus

11.02. Freiburg, White Rabbit

12.02. BE – Antwerpen, JC Bouckenborgh

13.02. Köln, Privat

14.02. Münster, Baracke

15.02. Kiel, Medusa

16.02. Hamburg, Gängeviertel

17.02. Berlin, Scharni38

18.02. Chemnitz, AC17

19.02. HUN – Budapest, Dürer Kert

20.02. AUT – Wien, B72