NE OBLIVISCARIS: Neuer Bassist, heute Tourstart

Martin Garattoni heißt der neue Tieftöner bei NE OBLIVISCARIS, der bei der Band bereits auf den Tourneen durch die USA und Australien und Neuseeland ausgeholfen hat. Als Beweis, dass er der Aufgabe gewachsen sein wird, hat die Band ein Play-through-Video des Songs 'Libera' vom letzten Album "Urn" veröffentlicht: Youtube.

Die Tourdates mit VIRVUM und ALLEGAEON sehen wir folgt aus:

25. März 18 Dublin (IE) Voodoo Lounge

27. März 18 Glasgow (UK) Audio

28. März 18 Nottingham (UK) Rescue Rooms

29. März 18 Manchester (UK) Rebellion

30. März 18 London (UK) The Dome

31. März 18 Eindhoven (NL) Dynamo

01. April 18 Köln (DE) MTC

02. April 18 Wiesbaden (DE) Schlachthof

04. April 18 München (DE) Backstage

05. April 18 Leipzig (DE) Naumanns

06. April 18 Hamburg (DE) Headcrash

07. April 18 Aarhus (DK) Royal Metal Fest

08. April 18 Göteborg (SE) Sticky Fingers

09. April 18 Oslo (NO) Blå

10. April 18 Stockholm (SE) Fryhuset Klubben

12. April 18 Helsinki (FI) Nosturi

13. April 18 Tallinn (EE) Tapper

14. April 18 Vilnius (LT) Rock River Club

15. April 18 Poznan (PL) Pod Minoga

17. April 18 Bielsko Bia?a (PL) Rudeboy Club

18. April 18 Kosice (SK) Collosseum

19. April 18 Budapest (HU) Dürer Kert

20. April 18 Brno (CZ) Melodka

21. April 18 Wien (AT) Escape Metalcornen

22. April 18 Retorbido (IT) Dagda Club

23. April 18 Baden (CH) Kulturlokal Werkk

26. April 18 Barcelona (ES) Razzmatazz 2

27. April 18 Madrid (ES) Nazca

29. April 18 Nantes (FR) Ferrailleur

01. Mai 18 Paris (FR) Gibus

02. Mai 18 Nancy (FR) L'Autre Canal