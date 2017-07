NE OBLIVISCARIS: Neues Album, erstes Video

Die australischen Metal-"Extremisten" werden am 27. Oktober ihr neues Album "Urn" über Season Of Mist unter das Volk bringen. Hier ist mit 'Intra Venus' ein erster Vorgeschmack, was uns erwartet: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

1. Libera (Part I) – Saturnine Spheres (9:52)

2. Libera (Part II) – Ascent of Burning Moths (2:36)

3. Intra Venus (7:29)

4. Eyrie (11:51)

5. Urn (Part I) – And Within The Void We Are Breathless (7:30)

6. Urn (Part II) – As Embers Dance In Our Eyes (6:38)



Total playing time: 45:56