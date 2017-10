NE OBLIVISCARIS: Neues Video zu 'Urn (Part II) – As Embers Dance In Our Eyes'

Ein Video zu dem kommenden Album "Urn" soll Appetit machen auf den am 27. Oktober über Season Of Mist erscheinenden Longplayer der Australier. Hier ist 'Urn (Part II) – As Embers Dance In Our Eyes': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Libera (Part I) – Saturnine Spheres (9:52)

2. Libera (Part II) – Ascent of Burning Moths (2:36)

3. Intra Venus (7:29)

4. Eyrie (11:51)

5. Urn (Part I) – And Within The Void We Are Breathless (7:30)

6. Urn (Part II) – As Embers Dance In Our Eyes (6:38)