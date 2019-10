NICK CAVE & THE BAD SEEDS: Europatour für 2020 angekündigt

Am 04.10.2019 erschien das neue Album "Ghosteen" von NICK CAVE & THE BAD SEEDS. Nun hat die Band für das kommende Jahr eine Tour durch Europa und Großbritannien angekündigt. Die Tour führt sie durch 19 Länder.



Folgende Termine sind bestätigt:

22.04.2020 Campo Pequeno, LISBON, PORTUGAL

23.04.2020 Campo Pequeno, LISBON, PORTUGAL

25.04.2020 WiZink Center, MADRID, SPAIN

26.04.2020 Palau Sant Jordi, BARCELONA, SPAIN

29.04.2020 Ziggo Dome, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

30.04.2020 Sportpaleis, ANTWERP, BELGIUM

02.05.2020 Arena Birmingham, BIRMINGHAM, UK

03.05.2020 Motorpoint Arena, CARDIFF, UK

05.05.2020 The SSE Hydro, GLASGOW, UK

06.05.2020 Manchester Arena, MANCHESTER, UK

08.05.2020 3Arena, DUBLIN, IRELAND

12.05.2020 First Direct Arena, LEEDS, UK

14.05.2020 The O2, LONDON, UK

15.05.2020 The O2, LONDON, UK

17.05.2020 Lanxess Arena, COLOGNE, GERMANY

18.05.2020 Barclaycard Arena, HAMBURG, GERMANY

20.05.2020 Royal Arena, COPENHAGEN, DENMARK

21.05.2020 Royal Arena, COPENHAGEN, DENMARK

23.05.2020 Ericsson Globe, STOCKHOLM, SWEDEN

25.05.2020 Spektrum, OSLO, NORWAY

27.05.2020 Mercedes-Benz Arena, BERLIN, GERMANY

28.05.2020 Arena Gliwice, GLIWICE, POLAND

30.05.2020 O2 Arena, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

01.06.2020 Stadthalle, VIENNA, AUSTRIA

02.06.2020 Budapest Sportaréna, BUDAPEST, HUNGARY

04.06.2020 Stark Arena, BELGRADE, SERBIA

06.06.2020 Olympiahalle, MUNICH, GERMANY

08.06.2020 Hallenstadion, ZURICH, SWITZERLAND

09.06.2020 Mediolanum Forum, MILAN, ITALY

11.06.2020 Cavea Auditorium Parco della Musica, ROME, ITALY

14.06.2020 AccorHotels Arena, PARIS, FRANCE

17.06.2020 Bloomfield Stadium, TEL AVIV, ISRAEL



Der Vorverkauf startet am 25.10.2019 auf auf nickcave.com.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: nick cave tour 2020 conversations with nick cave nick cave and the bad seeds europatour 2020 uk tour 2020 ghosteen