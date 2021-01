Die hellenischen Dark Metaller, die sich beim Label Seson Of Mist tummeln, werden am 05.03.2021 das neue Album "At Night We Pray" herausbringen. Für die Auskopplung 'Killing Moon' ist jetzt ein Lyric Video konsumierbar.

