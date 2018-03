NIGHTMARER: Video zu 'Death/Swansong'

Gleich zwei Stücke haben die Florida-Deather auf ihrem kommenden Debütwerk "Cacophony of Terror" in einem Video zusammengefasst, das man hier sehen kann: Youtube.

Das Album wird am 23. März über Season Of Mist erscheinen und folgende Lieder enthalten:

1. The Descent (1:36)

2. Stahlwald (3:31)

3. Skinner (4:38)

4. Bleach (3:59)

5. Cave Digger (3:25)

6. Fetisch (4:46)

7. Tidal Waves of Terror (3:23)

8. Ceremony of Control (4:48)

9. Death (4:52)

10. Swansong (1:27)

Vorbestellungen können bereits im Season Of Mist-Shop für CD oder Vinyl aufgegeben werden.