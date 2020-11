NIGHTWISH: CD und Shirt zur Unterstützung der Crew!

Die finnsche Band NIGHTWISH hat eine tolle Idee gehabt, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, die in Corona-Zeiten keine Einkünfte mehr hat. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern vor allem eine 5-Track-EP mit neu aufgenommenen Stücken. Wobei, so richtig von NIGHTWISH sind die nicht, sondern von CREWISH. Dahinter verbergen sich Mitglieder der NIGHTWISH-Tourcrew, die selbst zu den Instrumenten gegriffen haben und diese Lieder eingespielt haben:

1. Sleeping Sun

2. Wish I Had An Angel

3. Amaranth

4. Nemo

5. Elan

Es gibt die CD einzeln oder zusammen mit einem witzigen CREWISH-T-Shirt im Backstagerockshop. Stöbern lohnt sich übrigens, da gibt es auch offizielles Merchandise von AMORPHIS, OPETH, IN FLAMES und vielen mehr! Kleiner Tipp: Wer sich für den Newsletter anmeldet, bekommt auf seine erste Bestellung 10% Rabatt.