NIGHTWISH:

Am 21. Oktober 2005 fand das letzte Konzert der Band mit Frontsirene Tarja Turunen statt. Dieses Konzert wurde als "End Of An Era" veröffentlicht und wird nun am 7. Dezember wiederveröffentlicht. Wer das gute Stück noch nicht hat, kann jetzt zugreifen und sich im Nuclear Blast Shop Folgendes vorbestellen:

BluRay

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster

11. Slaying The Dreamer

12. Kuolema Tekee Taiteilijan

13. Nemo

14. Ghost Love Score

15. Stone People

16. Creek Mary’s Blood

17. Over The Hills And Far Away

18. Wish I Had An Angel

19. Documentary “A Day Before Tomorrow”



CD1

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

04. The Kinslayer

05. Phantom Of The Opera

06. The Siren

07. Sleeping Sun

08. High Hopes

09. Bless The Child

10. Wishmaster



CD2

01. Slaying The Dreamer

02. Kuolema Tekee Taiteilijan

03. Nemo

04. Ghost Love Score

05. Stone People

06. Creek Mary’s Blood

07. Over The Hills And Far Away

08. Wish I Had An Angel



3LP (33 RPM)

Side A

01. Dark Chest Of Wonders

02. Planet Hell

03. Ever Dream

Side B

01. The Kinslayer

02. Phantom Of The Opera

03. The Siren

Side C

01. Sleeping Sun

02. High Hopes

03. Bless The Child

Side D

01. Wishmaster

02. Slaying The Dreamer

03. Kuolema Tekee Taiteilijan

Side E

01. Nemo

02. Ghost Love Score

03. Stone People

Side F

01. Creek Mary’s Blood

02. Over The Hills And Far Away

03. Wish I Had An Angel

Eine Eindruck vermittelt 'Nemo': Youtube.