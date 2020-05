NIGHTWISH: Mehr Live-Termine

Nachdem die Corona-Maßnahmen so langsam wieder gelockert werden, könnte ich mir vorstellen, dass wir eventuell doch noch in diesem Jahr in den Genuss von Konzerten kommen können. Denkt sich wohl auch NIGHTWISH und legt mal ein paar Tourdaten nach, darunter mit Zürich auch eines in unserem Lesegebiet:

NIGHTWISH mit AMORPHIS, TURMION KÄTILÖT

16.11. N - Oslo - Spektrum

18.11 D - Hamburg, Barclaycard Arena *NEW

20.11. D - Leipzig - Arena

21.11. D - Düsseldorf - ISS Dome

23.11. NL - Amsterdam - Ziggo Dome (sold out)

24.11. NL - Amsterdam - Ziggo Dome (sold out)

25.11. F - Paris - AccorHotels Arena

26.11. B - Antwerp - Lotto Arena

28.11. D - Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.11. LUX - Luxembourg - Rockhal

01.12. CH - Zürich, Hallenstadion *NEW

03.12. I - Milan - Lorenzini District

04.12. D - München - Olympiahalle

06.12. CZ - Prague, O2 Arena *NEW

07.12. HU – Budapest - Arena

09.12. D - Bamberg - Brose Arena

10.12. D - Frankfurt - Festhalle

12.12. A - Vienna - Stadthalle

13.12. PL - Gliwice, Arena *NEW

14.12. D - Berlin - Max-Schmeling-Halle

16.12. UK - Cardiff - Motorpoint Arena

18.12. UK - London - SSE Arena Wembley

Und um das zu genießen, hören wir jetzt mal... ja, worauf habe ich denn Lust? Ich hab's, 'Procession':