NIGHTWISH veröffentlicht zu jedem Song ein Lyric-Video!

Pünktlich zur VÖ zum neuen Album "Human. :II: Nature." veröffentlicht NIGHTWISH zu jedem Song ein Lyric-Video, die Playlist findet ihr HIER!

Kollege Frank Jäger interviewte Toumas Holopainen, den Artikel könnt ihr HIER lesen.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

Disc 1:



01. Music

02. Noise

03. Shoemaker

04. Harvest

05. Pan

06. How's The Heart?

07. Procession

08. Tribal

09. Endlessness



Disc 2:



01. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Vista

02. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Blue

03. All The Works Of Nature Which Adorn The World - The Green

04. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Moors

05. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Aurorae

06. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Quiet As The Snow

07. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Anthropocene (incl. "Hurrian Hymn To Nikkal")

08. All The Works Of Nature Which Adorn The World - Ad Astra