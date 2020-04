NIGHT LASER: STAY @ HOME LIVE-Konzert diesen Samstag

Die Hamburger Glam Metaller NIGHT LASER werden am morgigen Samstag live ein Konzert aus dem Kulturpalast Hamburg streamen.



Die Band dazu:



"Ursprünglich hätten wir von Night Laser am 8.04. die erste Show unserer DE/Benelux-Tour gehabt. Corona sei dank ist die Sache ausgefallen, aber am 18.04., dem Tag des ursprünglich geplanten Tourfinales, werden wir stattdessen ab 21 Uhr ein Live-Concert auf YouTube streamen, direkt aus dem Kulturpalast Hamburg:"



Gestreamt wird das Konzert über Yoütube:







Quelle: Night Laser Redakteur: Tommy Schmelz Tags: night laser kulturpalast hamburg