NOCTIFERIA mit neuem Song

Die slowenische Metal-Formation NOCTIFERIA kündigt für Mai 2021 unter dem Titel "Reforma" ein Tribute-Album für ihre Landsleute der Band LAIBACH an. Mit einem Video wird nun bereits der Song 'Now You Will Pay' unter Beteiligung von David Vincent vorgestellt.

Der erwartete Longplayer wird insgesamt die folgenden Titel enthalten:

1. Barbarians are coming

2. Now You Will Pay (feat. David Vincent)

3. No History

4. Tanz Mit Laibach (feat. Attila Csihar)

5. Eurovision

6. Smrt Za Smrt

7. Das Spiel Ist Aus

8. Slovenska Akropola (feat. Jørgen Munkeby)







