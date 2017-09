NOCTURNAL BREED unterschreibt bei Folter Records

Das berliner Label Folter Records ist die neue Heimat der norwegischen Black/Thrash Metaller NOCTRUNAL BREED. Zuerst wird Folter Records die ersten drei Alben "Aggressor" (1997), "No Retreat ... No Surrender" (1998) und "The Tools of the Trade" (2000) auf Vinyl neu veröffentlichen. Obendrein wird dann als neues Album die "Whiskey Tapes Germany" erscheinen, von denen es bereits eine kolumbianische, mexikanische und polnische Version gibt. Der Clou ist, dass neben den normalen zwölf Songs vier pro Land exklusive Lieder enthalten sind. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, wird halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: Metal Promotions Redakteur: Frank Jaeger Tags: nocturnal breed whiskey tapes germany aggressor no retreat no surrender the tools of the trade