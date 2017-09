NOCTURNAL RITES: Neues Album

Ach was, die gibt es noch? Die Jungs habe ich mal vor SAXON gesehen, vor einer gefühlten Ewigkeit, und jetzt kommen sie mit "Phoenix" am 29. September über AFM zurück. Wollen wir mal reinhören? Na gut, los geht es mit 'A Heart As Black As Coal', das im Riffing einen modernen Touch aufweist und dann zu einem typischen Melodie-Kracher mit Bontempi-Heimorgel-Keyboards und starken Vocals wird: Youtube.

Nun hätte ich 'Before We Waste Away' im Angebot, einem metallischen Schmachtfetzen, der mir gut gefällt, auch wenn der Refrain ziemlich kitschig geraten ist: Youtube.

Zum Abschluss gibt es hier noch 'Repent My Sins', der mir beim ersten Hören sogar am besten gefällt: Youtube.

Die Schweden haben nichts verlernt, wer auf melodischen, kraftvollen europäischen Metal steht, kann hier wohl wenig verkehrt machen. Der Elftracker wird folgende Lieder enthalten:

A Heart As Black As Coal

Before We Waste Away

The Poisonous Seed

Repent My Sins

What’s Killing Me

A Song For You

The Ghost Inside Me

Nothing Can Break Me

Flames

Used to be God

Welcome to the End

und kann als Digipack mit Patch, Jewel Case und zwei verschiedenfarbigen Vinylausgaben bestellt werden. Vom AFM-Promoportal kann man sich den Lieferanten seines Vertrauens aussuchen.