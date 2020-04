NOFX wird episch!

Ich glaube, ich höre nicht richtig: ein 19-minütiger Song LA-Coreler? Wie geht das denn? Und noch dazu mit einem Orchester? So geht es: Youtube.

Ja, was ist das denn jetzt? Sympho-Core? Die sind ja echt verrückt. Das Stück wird mit dem unveröffentlichten Lied 'Linewleum' als B-Seite am 7. August über Fat Wreck Records physisch veröffentlicht werden. Holt euch das Vinyl oder das Bundle von "The Decline Live at Red Rocks".