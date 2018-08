NORDIC UNION - Erstes Audio-Video vom kommenden Album online.

Mit dem Titel 'Walk Me Through The Fire' gibt es ein erstes akustisches Lebenszeichen von NORDIC UNION vom kommenden Album zu bestaunen. Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS) und Erik Martensson (ECLIPSE) präsentieren sich dabei in bestechender Form. Das komplette Album erscheint übrigens am 09. November diesen Jahres. Youtube.

Quelle: Facebook Nordic Union Redakteur: Mahoni Ledl Tags: nordic union ronny atkins eric martensson frontiers music second coming pretty maids eclipse