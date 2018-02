NORTH HAMMER: Erster Song vom Debüt-Album

Andrew James, Bassist von EYE OF HORUS, veröffentlicht mit seinem Folk-Metal-Projekt NORTH HAMMER sein Debüt-Album mit dem Titel "Stormcaller". Die Scheibe enthält insgesamt die folgenden zehn Titel:

1. Avatar (4:46)

2. Wanderer (3:42)

3. Written In The Stars (3:27)

4. Magic Mead (4:11)

5. Tip of The Spear (3:49)

6. A Soldier's Song (4:34)

7. Black Forest Rain (2:10)

8. Spellbinder (3:36)

9. North Hammer (3:26)

10. Lion's Winter (3:34)

Der erste Song namens 'Avatar' kann jetzt bei YouTube angehört werden.