NOTHGARD: Neues Video zu 'Epitaph'

Die Melodic Death Metaller von NOTHGARD schüren die Vorfreude auf das neue Album "Malady X". Nachdem die Jungs den Titeltrack vor einigen Wochen veröffentlichten, schieben Dom Crey und Co nun die zweite Single nach. 'Epitaph' kracht auf allen Ebenen - optisch wie musikalisch. Ihr wollt euch davon überzeugen?

Here You Go:

Quelle: Nothgard Redakteur: Leoni Dowidat Tags: nothgard parasite inc malady x epitaph