NOTHGARD: Releaseshows im Herbst!

Am 26. Oktober erscheint ihr neues Album "Malady X" und das wollen die Jungs ordentlich feiern: NOTHGARD läutet eine neue Ära des Melodic Death Metals ein und begeht die Zäsur mit vier Releaseshows in Deutschland und Österreich. Begleitet wird die Band von PARASITE INC, ihre gemeinsame Reise führt die Musiker nach Jena, Markneukirchen, Lindau und Vöklabrück. Wir freuen uns, dass wir die Release-Shows mit POWERMETAL.DE präsentieren dürfen und halten euch mit Infos über NOTHGARD und "Malady X" auf dem Laufenden!

26. Oktober Jena F-Haus

27. Oktober Markneukirchen Warwick Music Hall

31. Oktober Lindau Vaudeville

01. November Vöklabrück OKH

