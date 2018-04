NOTHGARD: Signing bei METAL BLADE + neues Album!

Neues aus dem Hause NOTHGARD: Die Melodic Death Metal Band hat gerade erst ihren Plattendeal bei METAL BLADE RECORDS unterschrieben. Das verkündigten die Musiker heute auf ihrer Facebook-Seite und ließen dabei noch mehr gute Neuigkeiten für ihre Fans verlauten. "Diese aufregende Kapitel wird durch ein neues Studioalbum eingeleitet, welches für die zweite Hälfte des Jahres geplant ist", so NOTHGARD in der Mitteilung. "Wir haben noch nie zuvor härter an einem Album gearbeitet, aber es war und ist es wert!"

Ebenfalls stellte NOTHGARD ein neues Mitglied in den eigenen Reihen vor: Von nun an wird Felix Indra die Band an den Drums verstärken.

