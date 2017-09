NOTHING MORE: Tour & Gewinnspiel

POWERMETAL.de präsentiert die Tour der Texaner NOTHING MORE, die just mit "The Stories We Tell Ourselves" ein bärenstarkes Album veröffentlicht haben. Um euch auf den Geschmack zu bringen, verlosen wir drei Pakete bestehend aus T-Shirt, Poster & CD.



Damit ihr dann zur Tour geht, die auf folgenden Stationen halt macht:



26.11.17 - Berlin - Musik & Frieden

13.12.17 - Köln - Luxor

14.12.17 - Hamburg - Headcrash



