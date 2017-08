NOTHING MORE: neues Album, Tour & Vorgeschmack

Die texanischen Rocker von NOTHING MORE veröffentlichen am 15. September 2017 ihr neues Album "The Stories We Tell Ourselves" via Better Noise Recordings. Als Vorgeschmack kann man sich bereits drei Tracks anhören. Das erste Video gab es zum Hit 'Go To War', welches #12 der Mainstream Rock Charts erklommen hat. Jetzt hat die Truppe zudem ein Lyric-Video zu 'Let 'Em Burn' und den Audio-Track 'Just Say When' veröffentlicht. Die drei Songs zeigen wunderbar die Bandbreite, die schon das Debüt zu einer kleinen Perle des leicht progressiven Alternative Rock Marke FAIR TO MIDLAND gemacht hat.



Wer hier jetzt angebissen hat, der sollte sich eine der intensiven Shows auf der von POWERMETAL.de präsentierten Tour ansehen, die in den folgenden Städten Halt macht:



NOTHING MORE - LIVE 2017:

26.11.17 - Berlin - Musik & Frieden

13.12.17 - Köln - Luxor

14.12.17 - Hamburg - Headcrash

