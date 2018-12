NOTHING MORE hat ein neues Video

Das Video trägt den netten Titel 'Let 'em Burn': Youtube.

Die Grammy-Gewinner haben in ihren Video etwas zu sagen und beziehen auch sonst Stellung. So wird $1 jedes Tickets ihrer aktuellen Headliner-Tour in den USA für einen guten Zweck gestiftet. Das Lied stammt übrigens von ihrem aktuellen Album "The Stories We Tell Ourselves".