NOVA ROCK: Die ersten Bands für 2019 stehen fest und Aftermovie 2018 veröffentlicht!

Gestern wurden die ersten Bands für die 15. Auflage des größten österreichischen Festivals, das im nächsten in der Zeit vom 13. - 16. Juni (es gibt also auch 2019 wieder vier Tage lange Rockmusik bis zum Abwinken!) über die (vier) Bühne(n) gehen wird, bekanntgegeben worden.

Neben DIE ÄRZTE, deren Verpflichtung bereits beim NOVA ROCK in diesem Jahr verlautbart wurde und SLIPKNOT, dem zweiten, seit Anfang dieser Woche bekannten Headliner, werden auf den "Pannonia Fields" in Nickelsdorf auf jeden Fall folgende (es werden sich in Summe auch 2019 an die 100 Acts die Ehre im Burgenland geben!) Formationen zu sehen sein:

Für Schnellentschlossene besteht im Moment noch die Chance eines der 5000 zusätzlich aufgelegten "Early Bird"-Tickets zu erstehen. Erst wenn auch dieses Kontingent erschöpft ist, wird auf eine andere Preisstufe umgestellt.

Wer sich davor erst einmal einen Eindruck vom "Nova Rock"-Festival machen möchte, kann das am einfachsten mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten "Official Aftermovie 2018" tun:

Quelle: http://www.novarock.at/ Redakteur: Walter Scheurer Tags: nova rock slipknot die ärzte the cure slash godsmack sabaton powerwolf amaranthe amon amarth children of bodom