NYTT LAND: Neues Album

Am 24.03.2020 erscheint das sechste Album der sibierischen Folk-Band NYTT LAND beim Label Infinite Fog. Es trägt den Namen "Cvlt". Als Gastmusiker hat sich das Duo Sängerin Masha von ARKONA und Tuomas Rounakari Jonne Järvelä von KORPIKLAANI dazu geholt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Valhalla Rising

2. Sigrdriva Spell

3. Song of the Kazym Goddess

4. Seven Spirits in White Coats

5. Pusel Ov Aki's Song

6. Ar Hotan Imi

7. Sólarljóð

8. Sortunut Ääni



Auf der Bandcamp-Seite kann das Album bereits vorbestellt werden.

Quelle: PromoJukeBox Redakteur: Swen Reuter Tags: nytt land cvlt arkona korpiklaani