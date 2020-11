N.K.R.T & TREHA SEKTORI: Neues Album

Die beiden Musiker Dehn Sora (TREHA SEKTORI) und Frater Stéphane (N.K.R.T) werden am 20.11.2020 ein neues Werk veröffentlichen. "Post Tenebras Spero Lucem" heißt das Album und erscheint via Dryland Records. Das Album besteht aus einem Stück, welches gut vierzig Minuten lang ist.



Der Stück ist unter relativ ungewöhnlichen Umständen entstanden, nämlich aus dem Nichts, an einem einzigen Tag und ohne dass vorher auch nur eine einzige Note aufgeschrieben wurde. Das einzige was vorher exixitierte war der lateinische Albumname, der von einer Inschrift auf der Balustrade der Saint-Laurent-Kirche in Rouen stammt (ursprünglich entnommen aus dem Buch Hiob) und sich grob mit "Nach der Dunkelheit, hoffe ich auf das Licht" übersetzen lässt.



Frater Stéphane beschreibt die Aufnahme-Session als einen völlig losgelösten Prozess, ganz im Zeichen der Musik, bei dem hauptsächlich durch "organische Materie" erzeugte Klänge, wie Body-Percussion und Vocals im Vordergrund standen.

Das Album kann bereits vorbestellt werden.