Nächste WFF-Zugänge

Und weiter geht´s mit neuen Bands für Deutschlands selbsternannte „härtesten Acker“, dem „With Full Force“-Festival. Neu bestätigt sind: Die belgische Beatdown-Hardcore-Keule NASTY, Horror-Symphonic-Black Metal mit den Niederländern CARACH ANGREN, Hardcore-Punk mit COMEBACK KID aus Kanada sowie die kalifornischen Metalcore-Überflieger OF MICE & MEN.



Das XIV. WITH FULL FORCE Summer Open Air steigt vom 22. bis 24. Juni 2017 in Ferropolis, mehr Infos gibt es auf der Festival-Homepage.

