Neal Morse lässt in seine neue Blu-ray blicken

Diese Show wurde bereits am 4. Dezember als "Jesus Christ The Exorcist (Live At Morsefest 2018)" veröffentlicht und ist als Blu-ray und DVD verfügbar. Musikalisch top, seht selbst, hier ist 'Gather The People':

Wer sich an dem ständigen religiösen Geseier nicht stört, sollte hier mal nach einer physischen Kopie Ausschau halten.