Neue AGRYPNIE-Alben

Die hessischen Post Black-Metaller AGRYPNIE werden zu ihrer Tour im Oktober gleich zwei Alben mit den Titeln "Grenzgænger" und "Pavor Nocturnus" auf den Markt schmeißen. Insbesondere "Grenzgænger" ist dabei für Sänger und Bandgründer Torsten Hirsch das bislang persönlichste Album geworden. "Die letzten Jahre waren durchzogen von den dunkelsten Momenten meines Lebens", berichtet der NOCTE OBDUCTA-Sänger. "Altbekannte Dämonen haben mir dieses zur Hölle gemacht. Aber ich habe diese Zeiten überstanden und von diesem Erfolg handelt dieses Album ebenso." Torsten selbst ist das einzig verbliebene Bandmitglied vom Vorgängeralbum "Aetas Cineris", das vor mittlerweile immerhin fünf Jahren erschien.



Während "Grenzgænger" acht neue Songs enthält, finden sich auf "Pavor Nocturnus" neben einem neuen Track und Demo-Aufnahmen vor allem orchestrale Versionen von Songs wie 'Sinnflut' oder ' Augenblick'. Beide Alben wird es über Surpreme Chaos Records in einer schweren Box-Version mit zwei Doppel-LPs, Doppel-CD Mediabook und großer Posterflagge sowie acht speziellen Kunstdrucken im Postkartenformat geben. Zudem erscheinen die Alben separat als Doppel-LP im Getafold, DigiPak-CD oder auch zusammen als Mediabook.







Die jeweilige Tracklist:



"Grenzgænger"



1. Auferstehung

2. In die Tiefe

3. Aus Zeit erhebt sich Ewigkeit

4. Nychthemeron

5. Grenzgænger

6. Die Waisen des Daidalos

7. Die längste Nacht

8. Zu Grabe



"Pavor Nocturnus"



1. Veritas Mutabilis (Demo Rerecording)

2. Pavor Nocturnus (Demo Rerecording)

3. Agrypnie (Demo Rerecording)

4. Neon (New Track)

5. Sinnflut (Orchestral)

6. Augenblick (Orchestral)

7. 16[485] - Brücke aus Glas (Orchestral)

8. Fenster zum Hof (Orchestral)

9. Cogito Ergo Sum (Orchestral)



