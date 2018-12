Neue EP von GATEKEEPER im Februar

Im Februar kommt "Grey Maiden", die neue EP der Epic-Metal-Sensation GATEKEEPER auf den Markt. Die Kanadier konnten mit ihrem Debüt-Album dieses Jahr ja restlos begeistern, und so schauen wir voller Vorfreude auf den 22.02.2019. Mit Cruz Del Sur ist weiterhin ein Label für die Truppe verantwortlich, das vor allem für seinen exzellenten Geschmack bekannt ist. Geboten werden zwei brandneue Songs, ein Cover und eine Neuaufnahme eines Tracks vom Debüt-Demo.

Mit 'Richard III' wird ein Track der NWoBHM-Obskurität TREDEGAR gecovert. Damit beweist die Band ihren exzellenten Geschmack - wieder mal.

Die finale Tracklist sieht folgendermaßen aus:

1. Grey Maiden

2. Tale Of Twins

3. Moss

4. Richard III

2019 wird die Band unter anderem beim "Hell Over Hammaburg"-Festival und in Griechenland beim "Up The Hammers"-Festival zu sehen sein.