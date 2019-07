Neue Single von HAMMERFALL

Das neue Album "Dominion" der Schweden erscheint bekanntlich im kommenden Monat. Vorab gibt es nun seit letztem Freitag die zweite Single 'One Against The World' zu hören.

Außerdem gibt es ein offizielles Live-Video zur Festival-Hymne des SWEDEN ROCK auf Youtube zu bestaunen; einen Backgroundchor aus Fans inklusive.