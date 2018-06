Neue Star-Band: DREAM CHILD

Eine ganze Reihe bekannter Namen steht in den Reihen von DREAM CHILD. Bevor ich sage, wer das alles ist, hören wir doch erstmal in 'You Can't Take Me Down' rein: Youtube.

Weil: das ist ja wohl Ronnies Doppelgänger, oder? Der klingt beim ersten Hören tatsächlich wie Dio, heißt aber Diego Valdez. Ansonsten sind mit von der Partie Craig Goldy (DIO, GIUFFRIA), Simon Wright (AC/DC, DIO, OPERATION: MINDCRIME), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, DIO) und Wayne Findlay (MSG). Das Album wird am 14. September über Frontiers veröffentlicht werden und folgende Lieder enthalten:

Under The Wire

You Can't Take Me Down

Game Of Shadows

It Is What It Is

Playin' With Fire

Light Of The Dark

Midnight Song

Until Death Do We Meet Again

Washed Upon The Shore

In A World So Cold

Weird World

One Step Beyond The Grave