Sony Music präsentiert eine neue Serie: "Original Vinyl Classics". Die Wiederveröffentlichungen sind neu bearbeitete Überspielungen, haben ein neues künstlerisches Design und aufklappbare Gatefold-Innenseiten.



Am 5. April 2019 erscheinen elf Doppel-LPs folgender Künstler: Nina Hagen, Spliff, Falco, Guano Apes, Oomph, Witt, Selig, Running Wild, Apocalyptika, FAR Corporation und Lake.





Im Einzelnen sind es folgende Titel:



Nina Hagen: "Nina Hagen Band" (1978) und "unbehagen" (1979)



Spliff: "85555" (Frühjahr 1982) und "Herzlichen Glückwunsch" (Herbst 1982)



Falco: "Junge Roemer" (1984) und "Falco 3" (1985)



Guano Apes: "Don’t Give Me Names" (2000) und "Walking On a Thin Line" (2003)



Oomph: "Wahrheit oder Pflicht" (2004) und "GlaubeLiebeTod" (2006)



Witt: "Bayreuth Eins" (1998) und "Bayreuth Zwei" (2000)



Selig: "Selig" (1994) und "Hier" (1995)



Running Wild: "The Rivalry" (1998) und "Victory" (2000)



Apocalyptica: "Worlds Collide" (2007) und "7th Symphony" (2010)



FAR Corporation: "Division One" (1985) und "Solitude" (1994)



Lake: "Lake" (1976) und "Lake II" (1978)

