Neuer Clip von DIRE PERIL

Von ihrem vor zwei Wochen veröffentlichten Album "The Extraterrestrial Compendium", das nur so vor melodischem, typischem Power Metal strotzt, hat die Band DIRE PERIL zu 'Always Right Here' das nächste Video bei YouTube hochgeladen:





