Neuer Clip von ISLE OF THE CROSS

Einen Audioclip zu 'Judecca' und 'Inferno', zwei Sätzen aus dem dreiteiligen 'The 9th Circle' vom aktuellen Album "Excelsis" der Prog-Death-Band ISLE OF THE CROSS können sich Interessierte bei YouTube zu Gemüte führen.





