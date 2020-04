Neuer Clip von THY DESPAIR

Von THY DESPAIR, Metalband mit Hang zu dunklen, symphonischen Klängen, gibt es bei YouTube einen Textclip ihrer neuen Single 'Falling Star'. Das Stück ist vom neuen Album "The Song Of Desolation" der ukrainischen Gruppe, das am 8. Mai erscheinen soll.





