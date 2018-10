Neuer Song von HATE ETERNAL

Ein echtes Brett ist 'All Hope Destroyed' vom am 26. Oktober erscheinenden Album "Upon Desolate Sands": Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. The Violent Fury (3:55)

2. What Lies Beyond (3:09)

3. Vengeance Striketh (4:39)

4. Nothingness of Being (5:02)

5. All Hope Destroyed (5:45)

6. Portal of Myriad (4:13)

7. Dark Age of Ruin (3:58)

8. Upon Desolate Sands (5:02)

9. For Whom We Have Lost (3:18)

Bisher gabe es schon zwei Videos zu 'What Lies Beyond': Youtube.

und 'Nothingness of Being': Youtube.