Neues Album von BLUE HOUR GOSTS

Das italienische Modern-Metal-Sextett BLUE HOUR GHOSTS kündigt für den 12.02.2021 unter dem Titel "DUE" das Nachfolgealbum zu seinem 2016 erschienenen Debüt an. Die Band, die Einflüsse aus Progressive, Gothic Metal und Alternative Rock miteinander vereint, hat die folgenden neun Tracks auf die Scheibe gebannt:

1. Walking Backwards (4:01)

2. On Black Clouds (3:45)

3. Dead in August (5:12)

4. Damn Wrong (4:23)

5. Shine (5:19)

6. Fearless (4:00)

7. Lower the Wires (3:57)

8. Disheartened (4:27)

9. Involved/Bored (3:52)

Der Opener 'Walking Backwards' kann bereits im Netz gecheckt werden.