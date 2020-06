Neues Album von FROM THE DEPTHS im August

Die Power-Metal-Band FROM THE DEPTHS aus Italien will bei ihrem neuen Label Rockshots Records am 28. August ihr Album "Moments" veröffentlichen und gibt schon mal Cover und Trackliste bekannt.



1. Immortal (4:55)

2. Spread Your Fire (4:55)

3. Ten Years (5:09)

4. Streets Of Memory (4:20)

5. Hypnos (1:51)

6. Forget And Survive (4:48)

7. Just Ice (7:46)

8. Missed (4:51)

9. A Matter Of Time (5:47)

10. Somewhere (4:22)

Spieldauer 48:48

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: from the depths moments