Neues Album von PESTEROUS MIND

Am 29.03.2019 erscheint über Boersma Records das zweite Album der Death Metaller von PESTEROUS MIND. Es trägt den Titel "Halluci.Nation" und enthält die folgenden Tracks:

1. Completely Incomplete

2. Halluci.Nation

3. Mirror of Condemnation

4. Rotten Soul

5. The Legend of...

6. … the Ashen One

7. Cutting Moments

8. Not for Sale

9. Your God Failed

10. Crying Leaves

11. Wishmaster

12. Forsaken